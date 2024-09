Eine Slalomkanutin aus der Südwestpfalz hat sich für den Nachwuchs-Bundeskader qualifiziert.

Slalomkanutin Britta Jung aus Höheischweiler ist nach ihrem vierten Platz in der Gesamtwertung des U18-Deutschland-Cups in den Nachwuchs-Bundeskader aufgenommen worden. Die 15-jährige Schülerin des Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasiums fuhr bei den beiden abschließenden Cup-Rennen auf der Mosel in Metz gegen die bis zu drei Jahre älteren Konkurrentinnen im Kajak-Einer auf die Ränge zwei und drei. Im Canadier-Einer wurde sie in der Hauptstadt des Départements Moselle 13. und Fünfte, was im Gesamtergebnis Rang acht brachte.

Simon Schiels guter erster Tag

Bei den Männern paddelte der 19-jährige Pirmasenser Simon Schiel am ersten Tag in Metz auf Rang sieben. Im Gesamtklassement wurde er unter knapp 60 Startern Elfter. In der U23-Wertung belegt er national Rang acht. Nächsten Samstag startet der BBS-Schüler im österreichischen Lienz beim Red Bull Dolomitenmann, der inoffiziellen Extremsport-Team-Weltmeisterschaft.