Die britsche Variante des Coronavirus B.1.1.7 taucht in der Südwestpfalz verstärkt auf. Bei der Auswertung von Proben aus den vergangenen Tagen wurde die Variante bei fünf infizierten Pirmasensern, einem Zweibrücker und vier Fällen aus dem Landkreis festgestellt. Zudem ist ein weiterer Patient, der mit Corona infiziert war, gestorben. Es handelt sich um Mann zwischen 80 und 90 Jahren aus dem Seniorenwohnheim Johanna-Stein in Pirmasens.

Sieben neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Freitag gemeldet: in Pirmasens (2 neu), Zweibrücken (1) sowie in den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land (1), Rodalben (1) und Waldfischbach-Burgalben (2). Die beiden Pirmasenser und der Zweibrücker waren als Kontaktpersonen von Infizierten bereits in Quarantäne. Der Landkreis (Inzidenz 43) und Zweibrücken (44) werden vom Land derzeit in der Gefahrenstufe orange geführt, Pirmasens (57) gilt als Risikogebiet.

Ab Montag, 8. März, sollen die Schnelltestcenter in Pirmasens und Zwiebrücken Schnelltests für alle an, bis zum 15. März sollen auch die Testcenter in den Verbandsgemeinden in der Südwestpfalz den Betrieb aufnehmen.