Tamir Biran, Kinderarzt in Pirmasens:

„Jedes Elternpaar muss für sich entscheiden, ob es zu Weihnachten oder Silvester die Kinder vorschlafen lassen, denn die Eltern kennen die Kleinen am besten. Einen verlängerten Mittagsschlaf kann man dann probieren, wenn das Kind bereits einen festen Schlaf-Wach-Rhythmus hat. Es gibt Kinder, die quälen sich dann aber trotzdem, vor allem jüngere Kindergartenkinder. Einem Vierjährigen würde ich das lange Aufbleiben nicht zumuten wollen. Vielmehr kann man den Ablauf zur Bescherung an Heilig Abend und zu Silvester auf die Kinder abstimmen. Bestimmte Rituale, wie das Austeilen der Geschenke oder einen persönlichen Jahresrückblick als Familie, kann man vorziehen, damit die Kinder ihrem Alter gemäß zu Bett gehen können und gut schlafen. Geht das Kind schon in die Grundschule und äußert von sich aus, länger aufbleiben zu wollen, ist es sinnvoll, ihm eine feste Zeitspanne vorzugeben – etwa, dass es von 20 bis 21 Uhr eine Stunde lang länger aufbleiben darf. Dazu sollten die Eltern vermitteln, dass Weihnachten und Silvester besondere Tage sind, an dem diese Ausnahme gelten darf. An anderen Tagen sollte man sich dann wieder an die feste Schlafenszeit halten.“