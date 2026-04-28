Großen Zuspruch erhielt Jürgen Nußbaum bei der Vorstellung des Jugendraums in Merzalben. Ziel des Projekts „Brigg Merzalwe“: der Jugend eine stärkere Stimme geben.

Aus fast allen Gemeinden der Verbandsgemeinde kamen die Ortsbürgermeister und Beigeordneten, um sich die „Brigg Merzalwe“ anzusehen. Das Treffen solle Wege aufzeigen, wie Jugendarbeit gelingen und forciert werden könne; Merzalben sei hier bereits weit, sagte Diana Matheis, Beigeordnete der Verbandsgemeinde für Soziales, Jugend, Senioren und Ehrenamt. Sie lobte das Merzalbener Engagement und dankte Jürgen Nußbaum, Sebastian Schadewell sowie allen Ehrenamtlichen und Eltern, die das Projekt tragen.

Nußbaum, offiziell Seniorenbeauftragter der Gemeinde, hat die Jugend fest im Blick. Das große Interesse bestätige, wie wichtig das Thema sei, sagte er. Für ihn steht die Frage im Zentrum: Wie gelingt es, dass junge Menschen in den Dörfern nicht nur aufwachsen, sondern Teil der Gemeinschaft werden, sich einbringen, wohlfühlen und sagen: „Hier gehöre ich hin.“ Der Bedarf an Orientierung, Zugehörigkeit und Räumen wachse, in denen sich Jugendliche ohne Druck, aber mit Verantwortung ausprobieren können. „Genau hier setzt unser Projekt Brigg Merzalwe an“, sagte Nußbaum.

Kinder und Jugendliche erarbeiten Regeln selbst

Genau hier setzt die „Brigg Merzalwe“ an, erklärte Nußbaum. Der Raum ist bewusst offen angelegt und wird von den Jugendlichen selbst gestaltet. Die Zwölf- bis 18-Jährigen legen ihre Regeln fest, sichtbar an der Tafel: Respekt, kein Feuer, Ordnung, Sauberkeit, keine Drogen, Verantwortung, keine Handys, Hausschuhe, Snacks und Getränke bezahlen, keine Spielplatznutzung.

Erwachsene begleiten die Jugendlichen, von Beginn an dabei ist der Jugendpsychologe Albert Gomille. Die Jugendlichen lernen, miteinander zu sprechen, zuzuhören und demokratisch Entscheidungen zu treffen. „Nicht in der Theorie, sondern im Alltag“, betonte Nußbaum und ergänzte: „Das, was wir hier aufgebaut haben, soll kein Einzelfall bleiben; es soll ein Modell darstellen, das sich überall übertragen lässt.“ Dafür werde ein Raum benötigt, Menschen die Verantwortung übernehmen, sowie Mut, jungen Menschen Vertrauen zu schenken. Dann gebe man Jugendlichen auch eine Stimme – und „diese brauchen wir für die Zukunft unserer Dörfer“, so Nußbaum.

Andere Gemeinden holen sich Anregungen

Die frühere Teestube im Pfarrheim wurde so zu einem Ort der Sicherheit, Selbstbestimmung und Begegnung. Geöffnet ist der Raum freitags von 17 bis 19 Uhr. Kinder und Jugendliche sollen hier gefördert und gestärkt werden. Ein großer Vorteil sei die fachliche Begleitung durch Albert Gomille, betonte der frühere Beigeordnete Sebastian Schadewell. Zudem wies er auf „Juleica“-Kurse bei der Kreisverwaltung hin, die zur Fortbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern dienen.

Das Logo „Brigg Merzalwe“ geht auf eine Idee von Florian Kuchenbrod zurück; im Jugendraum hat es Jan Lechtenfeld überdimensional an die Wand gesprayt. Angestrebt werde eine neue Küche, sodass man auch kochen und backen könne, „aber das Geld reicht noch nicht“, sagte Schadewell. Ortsbürgermeister Michael Köhler bezeichnete die „Brigg Merzalwe“ als „gute Sache“. Jugendarbeit sei lange von Vereinen getragen worden; die Corona-Pandemie habe jedoch ein Loch gerissen. „Ich bin dankbar, dass die Brigg dieses Vakuum so positiv ausfüllt“, sagte Köhler. Die Gemeinde beteilige sich an den Mietkosten und habe ein offenes Ohr für die Anliegen der „Brigg Merzalwe“.

Thomas Fiehn aus Weselberg berichtete, dass es in seiner Gemeinde bereits eine Arbeitsgruppe zur Jugendarbeit im Rahmen des Zukunftschecks Dorf gebe. Man stehe am Anfang und wolle sich Anregungen holen: „Was gut ist, kann man kopieren.“ Auch Münchweilers Ortsbürgermeister Timo Bäuerle und Beigeordnete Ulrike Käster zeigten sich beeindruckt: „Hier passiert wirklich viel. Es ist ganz toll.“