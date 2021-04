Die Debatte um die Vergabe der Termine für Impfungen am Pirmasenser Impfzentrum geht weiter. Der CDU-Landtagsabgeordnete Christof Reichert hat sich nun an die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) gewandt.

Reichert fordert in dem Brief an die Ministerin direkten Zugriff auf die beim Land verfügbaren Wartelisten für Impfzentren. „Die Impfgeschwindigkeit darf nicht länger durch Bürokratiehürden gebremst werden“, argumentiert der Hauensteiner. „Impfen - Impfen - Impfen“ - das sei der Weg, um die Pandemie zu bekämpfen, sagt Reichert. Der CDU beklagt: „Obwohl genügend Impfstoff da ist, obwohl das Impfzentrum freie Termine meldet, werden diese durch die zentrale Terminvergabe des Landes nicht vollumfänglich gebucht.“ Bisher habe das Impfzentrum Pirmasens keinen Zugriff, um selbst Termine einzubuchen. „Das muss sich schnellstens ändern“, fordert Reichert in seinem Brief an Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler.

In einem gemeinsamen Schreiben hatten am Dienstag schon OB Markus Zwick und Landrätin Susanne Ganster (CDU) das Land kritisiert.

Dass Termine nicht vergeben worden seien, weil Zweittermine nicht eingebucht waren, sei eine Erklärung für einen Teil des kurzfristigen Sonderkontingents, reagierten sie auf die Begründung des Landes, warum übers Wochenende etliche mögliche Termine frei geblieben waren . Nicht erklären lasse sich damit aber, warum es bereits letzte Woche und in den Wochen zuvor „keine Vollauslastung bei der Terminzuweisung an Bürger gab, denn es war ausreichend Impfstoff für die komplette Öffnungszeit vorhanden“. Erst in der vergangenen Woche seien knapp 600 Termine frei geblieben. Am Wochenende waren 285 mögliche Impftermine unbesetzt geblieben, für die registrierte Bürger möglicherweise noch einen Termin hätten bekommen können.