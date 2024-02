Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In unserem Wochenrückblick geht es diesmal um einen Brezel-Boykott, Personalmangel in der Backstube und die schwierige Lage in der Gastronomie.

Was ist Ihr liebstes Produkt vom Bäcker? Für mich geht nichts über eine gute Brezel. Eine Brezel geht in jedem Alter und in jeder Lebenslage. Ich habe schon bei Umzügen angepackt, wo den Helfern