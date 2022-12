Wegen einer hohen Nachfrage muss das Forstamt Westrich die Brennholzbestellungen für 2023 rationieren. Die abgegebenen Bestellungen belaufen sich auf die doppelte Menge im Vergleich zum Vorjahr, teilt das Forstamt mit. Diese extrem gestiegene Brennholznachfrage resultiert aus den hohen Energiekosten für Gas, Heizöl und anderen Energieträger infolge des Ukrainekrieges und den daraus entstandenen Lieferengpässen, vermutet das Forstamt. Es werde versucht, möglichst viele der im Bestellzeitraum eingegangenen Bestellungen zu erfüllen, dies könne aber aufgrund der sehr hohen Nachfrage nicht garantiert werden. Alles, was über zehn Festmeter hinausgeht, werde deshalb auf eine Obergrenze von zehn Festmetern rationiert, heißt es in einer Mitteilung. Des Weiteren müsse damit gerechnet werden, dass in den bereitgestellten Brennholz-Poltern Nadelholz dabei ist. „Sollten die Bestellwünsche für ein bestimmtes Revier die eingeschlagene Holzmenge übersteigen, wird gegebenenfalls ein Ausweichen auf ein anderes Revier notwendig werden“, empfiehlt das Forstamt. Neukunden sollten zudem bedenken, dass sie für die Aufarbeitung des Brennholzes eine Bescheinigung über die Teilnahme eines Motorsägenkurses vorweisen müssen, und das Brennholz zwei bis drei Jahre unter Lufttrocknung zu lagern ist, bevor es verheizt werden kann.

Auch in Zeiten hoher Brennholznachfrage werden gewisse Anteile des Holzes im Wald belassen, da das im Wald verbleibende Totholz der Nährstoffversorgung des bestehenden Waldes in zumeist schlecht nährstoffversorgten Wäldern dient. Dabei wird es von Insekten, Pilzen und Bodenlebewesen in einem langen Zeitraum zersetzt und die entstehenden Nährstoffmineralien kontinuierlich für die Baumwurzeln zur Verfügung gestellt. Entzieht man das Totholz dem Wald, entstünden langfristig Defizite in der Nährstoffversorgung, die unsere Wälder in Zeiten von heißen Sommern und Wassermangel noch zusätzlich schwächen würden. Das verbliebene Totholz gewährleiste eine nachhaltige und natürliche Nährstoffversorgung des Waldes und zudem noch Lebensraum für seltene Lebewesen und sorge für ein rundum funktionierendes Ökosystem sorgt. Das Forstamt bittet außerdem darum, von telefonischen und schriftlichen Nachfragen hinsichtlich der Brennholzbereitstellung abzusehen, die Revierleitungen würden sich rechtzeitig melden. Eine Brennholzbestellung für 2024 wird ab Sommer 2023 möglich sein.