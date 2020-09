Am Samstag geriet laut Polizeibericht gegen 18.30 Uhr im Bereich des Westrings in Gersbach ein Feld in Brand. Dabei hätten das Feld selbst und die Pfosten eines Koppelzauns Schaden genommen. „Aufgrund der Spurenlage und von Zeugenaussagen wird von einer bewussten Brandlegung ausgegangen“, berichtet die Polizei. Zeugen hätten in der Nähe des Brandortes „einen etwa 40 Jahre alten Mann gesehen, bekleidet mit einer langen, schwarzen Hose, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Sturmhaube“. Der Mann habe einen schwarzen Rucksack mit grünen Streifen bei sich gehabt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, ist aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens zu melden: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.