Eine Waschmaschine ist am Donnerstagmorgen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße in Brand geraten. In der Folge verrauchten das gesamte Treppenhaus und die Flure, sodass sich die Bewohner nicht mehr in Sicherheit bringen konnten. Die alarmierte Feuerwehr stellte zwei Drehleitern sowie eine tragbare Leiter an und rettete auf diesem Weg sieben Personen.

Der Brand war schnell unter Kontrolle gebracht, die Wohnungen wurden kontrolliert, und das Gebäude wurde rauchfrei gemacht. Größerer Schaden entstand nicht. Eine Anwohnerin wurde aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte vor Ort, neben der Pirmasenser Feuerwehr auch die Profine-Wehr, Notarzt, DRK und die Sondereinsatzgruppe Sanität.