Fünf brennende Biotonnen sollen laut Polizeibericht am frühen Samstagmorgen die Feuerwehr beschäftigt haben. Nur Sachschaden sei entstanden. Anwohner wollen dagegen einen Kampf zwischen zwei Gruppen gesehen haben, bei dem eine Eisenstange und Böller zum Einsatz kamen.

Die Polizeimeldung über die brennenden Mülltonnen in der Hauptstraße klingt wenig spektakulär. Gegen 1.48 Uhr seien die fünf Biotonnen gelöscht worden. Ein Schaden am angrenzenden Haus sei nicht entstanden. Der Schaden an den Tonnen belaufe sich auf etwa 1000 Euro.

„Ich bin Anwohnerin und nachts vom Blaulicht-Spektakel in meinem Schlafzimmer aufgewacht“, berichtet hingegen eine Anwohnerin, die sich bei der RHEINPFALZ meldete und ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Es hätten nicht nur Mülltonnen gebrannt, sondern auch alle Gelben Säcke. Auch habe sich der Vorfall nicht in der Hauptstraße, sondern in der Brückengasse abgespielt. Laut Berichten weiterer Anwohner sei es zudem keine einfache Brandstiftung gewesen. Es sollen zwei Gruppen aufeinander losgegangen sein, die auch mit Böllern geworfen haben. So soll der Brand entstanden sein. Und eine Eisenstange soll noch zum Einsatz gekommen sein, die von Polizisten später gefunden worden sei, so die Berichte der Anwohner.

Polizei: Explosionen stammen von Deodosen

Von einem Kampf oder einer Auseinandersetzung zweier Gruppen sei den Polizisten beim Einsatz am Samstagmorgen nichts berichtet worden, teilt Jacqueline Schröder, die Leiterin der Pirmasenser Polizeiinspektion, auf Anfrage mit. Vor Ort sei nur eine große Gruppe stark alkoholisierter Menschen angetroffen worden. Eine zweite Gruppe, die nichts mit den Trinkern zu tun hatte, habe sich vor Eintreffen der Polizei entfernt. Ob diese in Streit mit der verbliebenen Gruppe geraten ist, sei nicht zu erkennen gewesen. Es könne genauso gut auch nur eine Gruppe Jugendlicher gewesen sei, die aus anderen Gründen durch die Fußgängerzone lief.

Die stark alkoholisierten Personen seien nicht so recht vernehmungsfähig gewesen. Die Polizei habe bei Anwohnern geklingelt, jedoch habe keiner geöffnet, schildert Schröder den Vorfall aus Polizeisicht weiter. Von einer Eisenstange sei nichts zu sehen gewesen und auch Böllerreste wurden laut Schröder nicht gefunden. Die Explosionen erklärt die Polizeichefin mit Deodosen, die in den Gelben Säcken waren und wohl wegen der großen Hitze detoniert sind. Solche explodierten Deodosen seien gefunden worden. Ermittelt werde aktuell nur wegen Sachbeschädigung. Wie das Feuer in dem durch Gitter abgetrennten Bereich für die Mülltonnen entstehen konnte, ist unklar.

Schröder appellierte an eventuelle Zeugen oder auch Mitglieder der zweiten Gruppe, sich bei der Polizei zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06331 5200 entgegen.