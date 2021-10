Am Freitag, 29. Oktober, kommt die Bremer Shakespeare Company nach Dahn. Ab 20 Uhr spielt das Ensemble im Otfried-von-Weißenburg-Theater das Stück „Love Love Love“.

Drei Epochen, zwei Generationen, ein Familiendrama – Mike Bartletts Stück thematisiert Lebensgefühle im Wandel und die Konstante, dass das Private auch stets politisch ist. Im Summer of Love 1967 brennt die Luft vor Erwartung in London. Vier junge Musiker mit Pilzkopffrisuren trommeln einen neuen Rhythmus und den beiden 19-Jährigen, Kenneth und Sandra, wird klar: Die Welt wird sich ändern und sie wollen dabei sein. Gut 20 Jahre später, in einem Reihenhaus in einer langweiligen Stadt, mit zu viel Arbeit, zu viel Alkohol und außerehelichen Affären scheint der Traum jedoch ausgeträumt: Die Liebe ist in Langeweile, die Selbstverwirklichung in Egoismus umgeschlagen. Ihre beiden Teenager-Kinder stecken in ihrer eigenen Hölle aus Überforderung und Gleichgültigkeit, ihnen fehlt weniger eine Utopie, als die Zuwendung ihrer Eltern. Erst weitere 15 Jahre und eine Ehescheidung später schließt sich für Kenneth und Sandra der Kreis.

Dramatische Bestandsaufnahme

Das Lebensprinzip von „Love Love Love“ liegt ihnen noch immer im Blut und verspricht aufs Neue eine zweite lustbetonte Zukunft. Doch was bleibt ihren erwachsenen Kindern? Haben sie deren Zukunft auch schon aufgebraucht?

Das Stück zeigt eine pointierte dramatische Bestandsaufnahme. Die Zuschauer werden zum Nachdenken angeregt: über die Komplexität von gesellschaftlichen Bewegungen und Gegenbewegungen, über Ideale und Realitäten, Allgemeinwohl und private Prioritäten.

Karten

Tickets gibt es in der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29. Anmeldungen sind auch unter Telefon 06391/ 9196222 möglich, außerdem bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Es gilt die 2G-Regel: Geimpfte und Genesene erhalten Zutritt.