Gastronom Wolfgang Kuchem hält das Weizenbierglas im 45-Grad-Winkel unter die Zapfanlage. Er bereitet das Alpenglühen zu: Darin enthalten sind Campari und ein Schuss Zitronenlimonade. Der Rest des Glases wird mit Kuchems Weißbier aufgefüllt. „Als Braumeister ist Bier im Sommer der beste Durstlöscher“, sagt Kuchem. Heute werde das Weißbier zwar ganzjährig getrunken, früher sei es aber hauptsächlich ein Sommergetränk gewesen, erläutert der Gastronom. Durch den Campari erhält das Getränk und die Schaumkrone eine rosarote Farbe. „Das ist quasi die Sonne, wenn sie über den Gipfel der Alpen aufsteigt“, erläutert der Braumeister den Namen des Getränks.

Die Idee zum Alpenglühen ist dem Gastronomen bei einem heißen Tag im Garten gekommen. „Es ist sozusagen eine eigene Kreation“, erklärt Kuchem. Besonders gut eigne sich das Bier aufgrund seines leicht bitteren Geschmacks als Aperitif beim Grillen. Das Sommergetränk habe sich zudem über mehrere Jahre in Kuchems Brauhaus etabliert und komme gut bei den Gästen an.

Die Serie: Auf ein Glas

Was trinken Sie an einem warmen Sommerabend am liebsten? Wein, Gin Tonic oder doch ein Bier? Für unsere Sommerserie haben wir diese Frage Gastronomen und Barkeepern in Pirmasens gestellt.