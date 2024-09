Stephanie Regutzki steht immer dienstags, donnerstags und samstags am Bratwurststand auf dem Wochenmarkt. Die Mitarbeiterin der Metzgerei König hat im Spontaninterview mit der RHEINPFALZ über Hitze und Kälte im Imbiss und die Lieblingswürste der Pirmasenser gesprochen.

Können Sie uns ein bisschen was über sich erzählen?

Ich bin Stephanie Regutzki und komme aus Donsieders. Dort ist auch die Metzgerei angesiedelt, für die ich arbeite. Ich bin dort schon einige Zeit angestellt.

Haben Sie in der Richtung etwas gelernt?

Nein, ich war Quereinsteigerin damals. Ich habe von meinem Chef viel beigebracht bekommen. Ich bin froh, dass ich dort arbeite. Auf dem Wochenmarkt sind wir immer dienstags, donnerstags und samstags.

Der Herbst kommt langsam und bald wird es kalt. Wie kommen Sie da klar am Imbiss?

Der Grill macht warm und ich mache mir warme Gedanken (lacht). Nein, man darf einfach nicht so empfindlich sein. Es ist schon frisch manchmal, aber das geht alles.

Und im Sommer, wenn es heiß ist?

Dann mache ich vorne die Klappe und seitlich die Tür auf. Das sorgt für Durchzug. Die Hitze ist irgendwann auch normal, da gewöhnt man sich dran. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.

Wie verhält es sich denn mit der Kundschaft? Mit der Zeit kennt man sich ja…

Ja, den einen oder anderen schon. Viele kommen ja öfter und dann ist es lustig. Manchmal sind welche dabei, da ist es nicht so lustig. Aber das ist überall so. Mit den einen ist man per Du, mit den anderen nicht. Das ist okay. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin.

Was ist denn die liebste Bratwurst der Leute?

Sowohl die Roten als auch die Weißen. Diese Würste gehen immer. Ich selbst bevorzuge eine weiße Wurst.

Mit Senf oder ohne?

Nein, definitiv ohne! Eine gute Wurst braucht keinen Senf (lacht).

Okay, dann vielen Dank und noch einen schönen Tag!

Gerne, für Sie auch.