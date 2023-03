Das Forstamt Westrich schlägt weniger Holz im Pirmasenser Stadtwald ein, als es dürfte. „Der Wald soll sich entwickeln“, sagte Forstamtsleiter Florian Kemkes. Deshalb müssen an manchen Stellen auch Buchen weichen, die Eichen bedrängen.

Ein Verbot ist gefallen: In vier Pirmasenser Parks darf jetzt geradelt werden – aber nur in Schrittgeschwindigkeit.

Eine ganze Reihe Straftaten soll ein Mann begangen haben, der vor dem Amtsgericht steht. Er soll unter anderem in Unterwäsche mit einer Bratpfanne auf ein Auto eingeschlagen haben – stark betrunken und mit Drogen bedröhnt.

Wenn in Zweibrücken der Vorplatz des Bahnhaltepunkts Zweibrücken-Rosengarten neugestaltet wird, soll die Durchfahrt der Landauer Straße für Bauarbeiten etwa zwei Monate lang gesperrt werden.

Der neue Wirt im Vereinsheim der Vereinigten Turnerschaft Contwig ist von Haus aus Großhändler. Am Freitag geht’s für ihn los.

Beim Ausparken das benachbarte Auto angerempelt, und dann einfach weggefahren: Die Zweibrücker Polizei beklagt, mit welcher Selbstverständlichkeit sich manche Zeitgenossen nach Unfällen mir nichts, dir nichts aus dem Staub machen.

In den weiterführenden Schulen in und um Zweibrücken fangen in diesem Sommer alle Fünftklässer mit Englisch als erste Fremdsprache an.

Nicht alle Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz sind mit ihren Grundsteuererklärungen zum Stichtag 31. Januar fertig geworden. Auch der Landkreis selbst muss noch liefern.

Vogelfreunden bereitet es Kopfzerbrechen, dass viele Storchennester in diesem beginnenden Frühjahr mit einem dichten grünen Grasbewuchs überzogen sind. Droht den Langschnäbeln und deren Brut dadurch Lebensgefahr?

Jürgen Trauth aus Münchweiler gründete 1991 den FCK-Fanclub Rotenstein. Seit 50 Jahren ist er Betze-Fan. Warum ihm die laufende Saison Freude bereitet, hat er uns erzählt.