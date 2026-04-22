Er wollte alles hinter sich lassen und zündete seine Wohnung an. Deshalb musste sich ein 45-Jähriger in Pirmasens vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte gab die Tat vor dem Pirmasenser Schöffengericht zu. Am 22. August 2025 legte er an mehreren Stellen in der damals von ihm bewohnten Dachgeschoss-Wohnung in der Königstraße Feuer. Die Wohnung – der Schaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt – war im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Der 45-Jährige sagte, er habe gewartet, bis die alleinlebende Frau in der Wohnung unter ihm das Haus verlassen hatte. Dann habe er an der Wand zwischen Wohn- und Schlafzimmer sowie unter dem Bett mit einem Feuerzeug Kleider angezündet und ebenfalls das Haus verlassen. Es sei sein Ziel gewesen, seine Wohnung ausbrennen zu lassen, vor allem die elektrischen Geräte sollten kaputtgehen. Er habe nicht gewollt, dass die Flammen auf den Rest des Gebäudes übergreifen.

Ein Gutachten des Bundeskriminalamtes bestätigte, dass die Bedingungen für die Ausbreitung eines Vollbrandes nicht gegeben waren. Aufgrund der geöffneten Fenster hätten keine Rauchgase in die darunterliegende Wohnung ziehen können. Lediglich durch herabfallendes Material hätte sich im Treppenhaus ein Feuer ausbreiten können.

Kein konkreter Auslöser für die Tat

Der 45-Jährige schilderte, bereits als Kind von Suizid-Gedanken geplagt gewesen zu sein und später wiederholt „kleine Selbstmordversuche“ unternommen zu haben. Er sei im Heim aufgewachsen, habe mehrere Ausbildungen abgebrochen, weil sie für ihn zu stressig gewesen seien, sagte er. Seit 2017 stehe er unter gesetzlicher Betreuung. Er leide unter anderem an einer Impulskontrollstörung. Diese führe dazu, dass er undurchdachte Entscheidungen treffe. Er habe in seinem Leben „keinen Sinn und keine Option“ gesehen – das habe sich über Jahre in ihm aufgestaut – und er habe täglich THC konsumiert. Einen konkreten Auslöser für die Tat habe es nicht gegeben.

An jenem Tag wollte er nach eigenen Angaben „den letzten Schritt gehen, um keinen Rückzugspunkt zu haben. Von mir sollte nichts Verwertbares mehr da sein“, sagt er. Er habe dann vielleicht von der Streckbrücke springen wollen. Die Polizei ortete den Mann aber über sein Handysignal und traf ihn in der Nähe des Leibniz Gymnasiums an. Der Angeklagte habe nach Alkohol gerochen, aber auf Fragen adäquat geantwortet, berichtete ein Polizeibeamter. In einer entnommenen Blutprobe wurde ein Alkoholwert von 2,67 Promille und der Konsum von Cannabis nachgewiesen.

Strafe zur Bewährung ausgesetzt

Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die es auf drei Jahre zur Bewährung aussetzte. Als Bewährungsauflage muss der 45-Jährige 300 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Zudem erhält er einen Bewährungshelfer.

Der Vorsitzende Richter bezeichnete es als „extremstes Glück“, dass bei dem Brand nicht mehr passiert ist. Staatsanwalt und Verteidiger gingen zwar davon aus, dass der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Aber er sei reflektiert gewesen und habe die Folgen seines Handelns abschätzen können. Eine verminderte Schuldfähigkeit verneinte der Staatsanwalt daher bei dem Mann.

Zugunsten des Angeklagten fiel ins Gewicht, dass er geständig war und nicht vorbestraft ist. Zudem hat er inzwischen ein Praktikum in einem geschützten Umfeld absolviert, über das er eine dauerhafte Beschäftigung in Aussicht hat. Er habe so die Chance, einen Sinn im Leben zu finden und ein neues Kapitel aufzuschlagen, betonte der Staatsanwalt. Das Urteil ist rechtskräftig.