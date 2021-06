In der Nacht zum Sonntag setzten Unbekannte gegen 1.30 Uhr in der Steinstraße die Abdeckplane eines LKW-Aufliegers in Brand. Die rechte Seite der Plane verbrannte zu einem Drittel, bis die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Zudem nahm eine Plastikabdeckung an der Zugmaschine durch die Hitze Schaden. Die Pirmasenser Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 15.000 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.