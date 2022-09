Die Polizei sucht nach einem Brandstifter, der am Samstag erneut im Clauser Tal am Werk war. Ein Mountainbiker hatte dort auf dem Waldweg Nr. 28 am Samstag gegen 11.40 Uhr einen brennenden Baum entdeckt. Der Weg führt vom Waldparkplatz an der L497 zwischen Rodalben und Imsbacher Mühle über die Wanderwege „Clauser Tal“ entlang des Dreiweiherbachs in Richtung Kuhfelsen. Die Feuerwehr Rodalben rückte an und konnte den Baum löschen, bevor der Brand sich ausbreiten konnte. Laut Polizei war es in diesem Bereich bereits zu versuchten Brandstiftungen gekommen: am 23. August, am 4. und am 8. September. Hinweise an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Telefon 06333 9270 oder E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.