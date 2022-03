Bei einem Brand im Winzler Viertel kamen in der Nacht vom 5. auf 6. November zwei kleine Mädchen ums Leben. Der 64-jährige Hausbesitzer muss sich seit Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen sowie fahrlässiger Brandstiftung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens verantworten. Es ist kein Prozess für Zartbesaitete.

Auf dem Zeugenstuhl im Saal 27 des Amtsgerichts sitzt am Vormittag die Mutter der beiden toten Mädchen. Ihre Befragung ist ein emotional schwieriges Unterfangen. Vor allem für sie selbst, denn sie muss über die Brandnacht berichten und sich den ganzen Schrecken noch einmal in Erinnerung rufen. Aber auch für Verteidiger Alexander Becker, der die Unschuld seines Mandanten beweisen will, indem er eine Mitschuld bei den Eltern der toten Mädchen sucht. Also die Opfer zu Tätern macht.

Kurz vor der Mittagspause läuft die Befragung der 26-jährigen Mutter aus dem Ruder, die Frau bricht die Vernehmung ab und stürzt weinend aus dem Gerichtssaal. Das ständige Nachbohren des Verteidigers, wie es ihrem kleinen Sohn denn gelingen konnte, aus dem Fenster im Obergeschoss zu springen und sich so zu retten, machte sie fassungslos. Auch Staatsanwalt Patrick Langendörfer grätschte dazwischen. Für ihn hatten diese Fragen keinerlei Relevanz.

Staatsanwalt: Tod der Kinder hätte verhindert können

Die Familie mit ihren sechs Kindern wohnte seit September 2020 in dem Haus in der Winzler Straße. Im Obergeschoss befanden sich die Schlafräume, im Erdgeschoss Wohnzimmer und Küche. Als das Feuer in der Nacht vom 5. auf 6. November ausbrach, befanden sich drei Kinder im Erdgeschoss, sie konnten sich noch ins Freie retten. Auch eins der drei Kinder im Obergeschoss konnte sich durch einen Sprung aus dem Fenster in Sicherheit bringen. Für die beiden anderen Mädchen, fünf und sieben Jahre jung, kam jede Hilfe zu spät.

Der Tod der beiden Mädchen hätte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft verhindert werden können. Denn Ursache des Brands war, so die Strafverfolger, ein elektrischer Defekt im Zählerschrank im Flur des Erdgeschosses. Weil das Licht im Flur dauerhaft brannte, sei es zu einer Überhitzung gekommen. Dass der Zeitschalter der Flurbeleuchtung nicht mehr funktionierte, müsse der Hausbesitzer gewusst haben, seine Mieter hätten ihn mehrfach darauf hingewiesen, so die Staatsanwaltschaft. Aber unternommen habe der Mann nichts. Doch das ist nicht alles: Wegen fehlender Rauchmelder sei der Brand zu spät entdeckt worden. Eine Reparatur der Flurbeleuchtung und korrekt installierte Rauchmelder hätten „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Tod der beiden Kinder verhindert“, so die Staatsanwaltschaft.

Verteidiger sät Zweifel

Der Angeklagte schwieg gestern zu den Vorwürfen. Aber sein Verteidiger fuhr schwere Geschütze auf. Wie erwartet. Schon im Vorfeld der Verhandlung hatte die Mutter gegenüber der RHEINPFALZ von „vielen dummen Gesprächen“ berichtet. Der Vermieter habe immer wieder versucht, der Familie die Schuld an dem Brand zuzuschreiben, und viele Außenstehende hätten diese Sichtweise übernommen.

Diese Sichtweise kleidete Anwalt Becker am Donnerstag in eine Reihe von Fragen und Mutmaßungen: Hat vielleicht der Familienvater selbst am Zählerschrank herumgeschraubt? Hat die Familie illegal Strom abgezapft und so den Brand verursacht? Hat eins der Kinder im Haus gezündelt? Waren die Eltern gar nicht im Haus, als das Feuer ausbrach? Dann hätten auch Rauchmelder die Katastrophe nicht verhindern können. Becker nannte sogar den Namen eines Augenzeugen, der bestätigen könne, dass die 26-Jährige in der Brandnacht aus einem Nachbarhaus gekommen sei.

Mutter wehrt sich: „Alles Blödsinn“

„Das ist alles nur Blödsinn“, entgegnete die Frau, die zusammen mit ihrem Mann vor Gericht als Nebenklägerin auftritt. Unterstützung erhielt sie zum Teil vom Brandsachverständigen. Der schloss aus, dass abgezapfter Strom den Brand ausgelöst haben könnte oder ein Kind gezündelt habe. Der Gutachter blieb dabei, dass ein kaputtes Relais im Zählerschrank im Flur Ursache für das Feuer war. Aber wie ging das Relais kaputt? Durch eine zusätzliche Belastung beispielsweise, meinte der Verteidiger. Etwa indem die Familie ein elektronisches Gerät an den Stromkreis angeschlossen hatte?

Der erste Verhandlungstag brachte am Donnerstag mehr Fragen als Antworten. Dass das Verfahren am kommenden Dienstag wie geplant beendet werden kann, schloss Richter Alexander Kolb aus.

Als weitere Termine wurden bereits der 1. und 13. April festgesetzt. Dann lautet eine spannende Frage, ob Anwalt Becker Zeugen aufbieten kann, die bestätigen, dass die 26-Jährige in der Brandnacht tatsächlich aus einem Nachbarhaus kam.