Am Freitagmorgen, 20. März, ist in einer Dachgeschosswohnung in der Rodalber Straße in Pirmasens ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen in dem derzeit unbewohnten Mehrfamilienhaus schnell unter Kontrolle bringen. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand, für umliegende Gebäude bestand keine Gefahr. Während der Löscharbeiten musste die Rodalber Straße vollgesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Pirmasens.