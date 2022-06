Der Gerichtsprozess gegen einen Vermieter, in dessen Haus im November 2020 bei einem Brand zwei Mädchen zu Tode kamen, wird eventuell fortgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt, wie die Direktorin des Pirmasenser Amtsgerichts, Sabine Schmidt-Wilhelm, auf Anfrage mitteilte. Die Nebenklage und der Verteidiger hätten bisher noch keine Berufung eingelegt, so Schmidt-Wilhelm. Ob es allerdings bei der Berufung durch die Staatsanwaltschaft bleibt, wollte Felix Huth von der Zweibrücker Staatsanwaltschaft nicht garantieren. „Bislang liegen der Staatsanwaltschaft Zweibrücken die schriftlichen Urteilsgründe nicht vor. Anhand dieser Urteilsgründe wird die Staatsanwaltschaft prüfen, ob sie die eingelegte Berufung aufrechterhält“, so Huth auf Anfrage.

Bei dem Feuer in der Nacht vom 5. auf den 6. November 2020 brannte es in einem Haus in der Winzler Straße. Die dort wohnende Familie konnte sich bis auf zwei Mädchen retten, die von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden konnten. Am 30. Mai wurde der Vermieter wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung zu einem Jahr auf Bewährung und einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt.