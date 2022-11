Etwa 40.000 Euro ist im Bahnhofsgebäude am Samstag durch einen Brand in der öffentlichen Toilette dort entstanden. Laut Polizei entstand das Feuer gegen 17 Uhr, nachdem ein Papierhaufen neben der Toilette angezündet worden war. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die auch die danebenliegenden Geschäftsräume betraf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Wegen der beschädigten Räume verlegte die dort ansässige Bäckerei ihren Verkauf kurzerhand nach draußen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.