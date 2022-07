Das Urteil gegen den Besitzer eines Hauses in der Winzler Straße, in dem 2020 zwei Mädchen bei einem Brand umkamen, ist rechtskräftig. Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft hat die Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Pirmasens zurückgezogen, wie Staatsanwalt Rouven Balzer am Freitag der RHEINPFALZ mitteilte. Da der Angeklagte und die Nebenklage keine Rechtsmittel eingelegt hatten, ist das Urteil damit rechtskräftig. Angeklagt war ein 46-jähriger Pirmasenser wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung, da er sich nach Ansicht des Gerichts nicht um die Installation von Rauchmeldern in dem Haus gekümmert habe und ein permanent brennendes Treppenhauslicht nicht reparieren ließ. Nach Meinung des Gerichts war das Treppenlichtrelais letztlich die Ursache für den Brand. Bei dem Feuer in der Nacht vom 5. auf den 6. November wurde die in dem Haus lebende Familie im Schlaf von den Flammen überrascht. Zwei Mädchen konnten sich nicht retten und starben. Das Gericht hatte den Hausbesitzer zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung und einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt.