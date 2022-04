Am Samstag um 21.30 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Nebengebäude des Hengsberger Sportheims in der Straße „Im Keltenwoog“ gemeldet. Die Feuerwehr, mit 34 Kräften vor Ort, hatte den Brand schnell gelöscht. Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr könnte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben, zumal das Nebengebäude abgeschlossen war. Auf einer Herdplatte waren Kartonagen gelagert. Es entstand ein geringer Sachschaden, da die Wandvertäfelung und die Arbeitsplatte in diesem Bereich stark angekokelt waren. Die Polizei bittet unter Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.