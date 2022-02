Ein Wochenendhaus im Ferienhausgebiet ist am Mittwoch kurz vor Mittag in Brand geraten. Das etwa 80 Quadratmeter große Holzhaus brannte zu einem großen Teil ab, wie Wehrleiter Jürgen Germann mitteilte. Ob sich in dem Haus Personen aufhielten, können Feuerwehr und Polizei derzeit nicht sagen. Das Haus sei bisher nicht betreten worden, da es einsturzgefährdet sei, informierte der Wehrleiter der VG Dahner Felsenland. Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und 40 Kräften aus sieben örtlichen Feuerwehren im Einsatz. Die Ursache des Brandes steht laut Polizei noch nicht fest. Der Sachschaden wird vorab auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Kripo Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen.