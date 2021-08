Die Pirmasenser Feuerwehr musste am frühen Mittwochmorgen einen Brand im Dienstleistungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Adam-Müller-Straße löschen. Kurz nach 6 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Gebäudes Alarm ausgelöst. In der Lehrwerkstatt für Auszubildende, die sich im Unterschoss befindet, war ein Elektroverteiler in Brand geraten. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Beim Eintreffen der Wehr habe sich bereits starker Rauch entwickelt. Die Wehr teilte sich in zwei Trupps auf, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, was schnell gelungen sei. Dennoch betrage der Schaden wohl mehr als eine halbe Million Euro.

Drei Wehrleute verletzt

„Während des Unglücks befanden sich keine Personen in dem Gebäude, das anschließend mit mobilen Ventilatoren entlüftet wurde“, erklärt die Stadt. Jedoch hätten sich drei Wehrleute während des mehr als zweistündigen Einsatzes leichte Schnittverletzungen zugezogen. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Die Adam-Müller-Straße war während der Löscharbeiten kurz für den Verkehr gesperrt.

Kripo übernimmt

Ob der Brand mit den aktuellen Bauarbeiten bei der IHK in Verbindung steht, ist laut Stadtverwaltung noch unklar; die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Aufgrund von Wasserschäden werden das Parkdeck sowie das Flachdach des 1975 errichteten Gebäudekomplexes derzeit instand gesetzt. Nach IHK-Angaben wird eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern saniert.