Gebrannt hat es am Sonntagnachmittag im Betrieb eines Autohauses am Ortseingang von Dahn. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ist der Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen und vermutlich von Elektrogeräten ausgegangen. Das Feuer griff dann auf daneben liegende Reifen über. In Mitleidenschaft gezogen wurde ebenfalls das weitere Gebäude durch Rauchbildung. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und musste wegen Atembeschwerden medizinisch versorgt werden. Weitere Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Für die Löscharbeiten musste die B 427 für zwei Stunden am Ortseingang gesperrt werden; der Verkehr wurde über die Äußermühlstraße umgeleitet. Die Löscharbeiten sind inzwischen beendet.