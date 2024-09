Noch in dieser Woche soll mit dem Abtransport der in der Lessingstraße in Höhfröschen in Hallen gelagerten Batterien und Akkus begonnen werden. Dort hatte ein Brand am 20. August eine Halle zerstört.

Der Streik bei Tadano wird verschärft. Menschenketten sollen Streikbrecher am Betreten der Fabriken hindern. Der Personalchef wird mit „Hausverbot“ belegt. Die Belegschaft fürchtet den Verkauf des Werks Wallerscheid.

Das Insolvenzverfahren gegen den Pirmasenser Unternehmer Manfred Schenk soll keine Auswirkungen auf dessen Bauvorhaben auf dem Gelände der ehemaligen Parkbrauerei in Zweibrücken haben.

Einst Symbol von Glanz und Adel, heute auf der Suche nach einer neuen Bestimmung: Die Kutsche des Carneval-Vereins Pirmasens (CVP), die 1963 zur 200-Jahr-Feier der Stadt gebaut wurde, hat zahlreiche glanzvolle Zeiten erlebt. Doch mittlerweile steht das edle Stück vor einer ungewissen Zukunft.

Vier Monate ist es her, als an Pfingsten Überschwemmungen Zweibrücken zu schaffen machten. Wer wegen der Nutzung eines Bautrockners erhöhte Stromkosten hat, darf sich auf einen Zuschuss freuen.

Die Koalition im Pirmasenser Stadtrat aus CDU, FWB und FDP will den Klimawandel und die damit verbundene Hitzebelastung bekämpfen. Sie fordert ein „integriertes Hitzeschutzkonzept“.

Unter dem Motto „Endlich und lebendig“ wurde am Sonntag auch in Pirmasens der bundesweite Tag des Friedhofs begangen. Beim Aktionstag auf dem Waldfriedhof sollte daran erinnert werden, die Würde des Menschen als elementar zu begreifen – auch über den Tod hinaus.

Blindes Vertrauen gegenüber den meisten seiner Mitarbeitern hatte ein Apothekenbesitzer an den Tag gelegt. Er war davon überzeugt, dass nur eine bestimmte Mitarbeiterin ihn bestohlen haben kann. Das Gericht sah es anders.

Ganz unterschiedliche Erfahrungen haben die 34 Anbieter beim ersten Battweiler Dorfflohmarkt gemacht. Insgesamt waren aber die positiven Rückmeldungen in der Überzahl. Ob es eine Wiederholung geben wird, ist dennoch offen.

Assistenzhunde können mehr als Technik und Menschen leisten können, sagen die Experten. Aber die Hürden für Welpen zur Ausbildung liegen hoch. In Hettenhausen gibt es eine Züchterin, bei der viele Welpen die notwendigen Qualitäten haben. Nach der Ausbildung haben die Hunde filmreife Fähigkeiten.