Die Unaufmerksamkeit eines Lastwagenfahrers hat erhebliche Konsequenten. Für ihn, weil er schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden musste. Für die Brücke, die er gerammt hat, weil sie abgerissen werden muss. Und für die Autofahrer, weil die B 10 in Pirmasens für voraussichtlich zehn Tage gesperrt wird.

Die Hiobsbotschaft kam am Donnerstagmorgen um 9.53 Uhr vom Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz: Ab sofort müsse die Bundesstraße 10 im Bereich Pirmasens in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, weil die Fußgängerbrücke, die den Profine-Parkplatz über die B 10 hinweg mit dem Werksgelände verbindet, erheblich beschädigt ist. Und die Polizeidirektion Pirmasens legte um 11.11 Uhr nach: Voraussichtlich zehn Tage soll die Sperrung der B 10 dauern, bis die einsturzgefährdete Brücke abgerissen ist. Die B 10 sei aus Richtung Landau ab Pirmasens-Zentrum/B 270 und aus Richtung A 8 ab Anschlussstelle Petersberg für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung über die B 270/A 8 sei eingerichtet.

Das Unglück nahm seinen Anfang am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr

Der Fahrer eines Lastwagens mit Kranaufsatz und Containern wollte nach Angaben der Polizei vom Fehrbach-Kreisel auf die B 10 in Richtung Landau auffahren. Weil er den Aufsatzkran nicht komplett eingefahren hatte, blieb er mit seinem Laster an der Profine-Fußgängerbrücke und anschließend an einem Verkehrsschild hängen und verletzte sich durch den Aufprall schwer. Trotz seiner Verletzung brachte der Mann seinen Lastwagen noch durch die dortige B-10-Baustelle und stellte ihn an der nächsten Ausfahrt ab. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Homburg geflogen werden. Die B 10 war bis gegen 17.45 Uhr komplett gesperrt.

„Zum Glück befanden sich keine Mitarbeiter auf der Brücke“

Zu dem Zeitpunkt ahnte wohl noch keiner, was am Donnerstagmorgen folgen würde: die Vollsperrung der Bundesstraße für voraussichtlich zehn Tage. Die Profine-Fußgängerbrücke „ist baufällig und muss abgerissen werden“, bestätigte am Donnerstag Stefan Schäfer, Mitglied der Profine-Geschäftsführung. „Zum Glück befanden sich keine Mitarbeiter auf der Brücke“, was zum Zeitpunkt des Unfalls gut hätte möglich sein können, sagte Schäfer. Dass viele Beschäftigte noch im Homeoffice arbeiten, habe womöglich ein schlimmeres Unglück verhindert.

Profine richtet Shuttle-Service ein

Damit die Profine-Mitarbeiter ohne Brücke vom Parkplatz aufs Werksgelände kommen, bietet das Unternehmen einen Shuttle-Service an – unter Beachtung der Hygienevorschriften und mit Maskenpflicht, wie Stefan Schäfer mitteilte. Den Schaden an der baufälligen Fußgängerbrücke schätzt er auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Wichtig sei jetzt, dass die Brücke schnell abgerissenen wird, damit der Verkehr auf der B 10 wieder fließen kann. Dann beginne die Planungsphase für eine neue Brücke. Bis die zur Verfügung steht, „wird noch eine Zeit lang dauern“. Schäfer rechnet mit über einem Jahr, bis es soweit ist. Es sei denn, die kaputte Brücke wird durch eine Überquerung der B 10 in Schnellbauweise ersetzt.

Die jetzt beschädigte und abrissreife Profine-Fußgängerbrücke war erst im Jahr 2006 errichtet worden. Sie ersetzte die ursprüngliche Brücke, die die Firma Kömmerling Mitte der 70er Jahre gebaut hatte. Mit dem vierspurigen Ausbau der B 10 in diesem Bereich war eine breitere Fußgängerüberquerung notwendig geworden, die alte Brücke war dafür zu kurz. Die neue Konstruktion bestand aus Stahl, Aluminium sowie Glas und Fensterprofilen (für die Überdachung).