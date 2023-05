Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war schon beeindruckend, was die A-Junioren des SC Hauenstein in den ersten 45 Minuten des Verbandspokal-Zweitrundenderbys gegen den FK Pirmasens spielerisch, läuferisch, taktisch und in den Zweikämpfen zeigten. Diese Leistung war die Basis zum 1:0-Sieg gegen die eine Klasse höher in der Regionalliga spielende FKP-U19.

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!“, skandierten die U19-Verbandsligafußballer des SC Hauenstein am Mittwochabend nach dem Abpfiff auf dem Rasen des Wasgaustadions. Und einer strahlte