Die Handballer der Turnerschaft Rodalben haben auch das zweite Spiel unter ihrem neuen Trainer Sebastian Wächter gewonnen.

Mit dem hart erkämpften 30:26 (12:12) am Samstagabend gegen die VTV Mundenheim II bleibt die TSR Tabellenzweiter in der Verbandsliga und damit auf einem Aufstiegsrang. Vor 200 toll mitgehenden Zuschauern hechelte Rodalben bis zum 12:12-Halbzeitstand einem Rückstand hinterher. Wächters Begründung: „Uns unterliefen zu viele technische Fehler, und wir ließen die VTV gewähren. Dass sie spielen können, stellten sie mit klasse Spielzügen unter Beweis.“

Wie ausgewechselt

In der zweiten Hälfte wirkte die TSR wie ausgewechselt und zeigte, was in ihr steckt. Imposant der junge Leif Schäfer, der halbzeitübergreifend mit drei Toren in Folge sein Team erstmals in Führung warf (13:12/31.). Dank des starken Torhüters Frederik Brödel (insgesamt 18 Paraden) und des „Scharfschützen“ Lukas Baumgart zog die TSR auf 29:21 (54.) davon. Das Spiel war entschieden.

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Brödel, Müller bei zwei Siebenmetern - Lukas Baumgart (8), Tim Hubele, Jonas Baumgart (3) - Haury (4), Heß (2) - Saradeth (6); Schäfer (7), Rios Potrony, Max Hubele, Dully, Kölsch

Spielfilm: 1:4 (7.), 5:8 (17.), 9:10 (24.), 12:12 (Halbzeit), 17:16 (38.), 22:20 (46.), 28:21 (53.), 30:26 (Ende) - Zeitstrafen: 1 - 0 - Siebenmeter: 0 - 7/6 - Beste Spieler: Brödel, Schäfer, Lukas Baumgart - Rebholz, Hanke, Goessner - Zuschauer: 200 - Schiedsrichter: Japundza (HSG Mutterstadt/Ruchheim).