Am Muttertags-Sonntag musste die Feuerwehr Pirmasens gleich mehrfach ausrücken. In Summe gab es Alarmierungen für 16 Einsätze – davon zwei größere Brände.

Um kurz nach 15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Pkw auf der B10 alarmiert. Schon bei der Anfahrt war eine große Rauchsäule im Bereich der Abfahrt Haseneck sichtbar. Vor Ort stand der Wagen in Vollbrand, das Feuer hatte sich in einem angrenzenden Waldstück bereits stark ausgebreitet, informiert die Stadtverwaltung. Die ersten Wehrleute konnten die weitere Ausbreitung verlangsamen, bis weitere Kräfte eintrafen. Da das Waldstück abschüssig ist, wurden weitere Helfer angefordert. Diese konnten über den Sommerwald den Brand von oben bekämpfen und schließlich löschen. Durch den Brand des Fahrzeuges traten größere Mengen Öl und Diesel aus. Die Anschlussstelle war für circa zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren 34 Kräfte unter der Leitung von Feuerwehrchef Simon Tigges.

Eine lange Verschnaufpause gab es im Anschluss nicht. Das angekündigte Unwetter traf die Stadt am Sonntagabend stärker als erwartet: Ab 20 Uhr kam es zu 14 unwetterbedingten Einsätzen im Stadtgebiet. Die Pirmasenser Wehr war bis etwa 23.30 Uhr mit 32 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen unterwegs. Unter anderem wurden durch das Unwetter Straßen verschmutzt und überflutet.

Einen größeren Einsatz gab es auf der L600 zwischen der Auffahrt Winzeln und der A8. Aufgrund von Verunreinigungen durch Steine und Sand auf der Fahrbahn musste die Straße durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf einer Länge von rund 500 Metern halbseitig gesperrt werden.

Noch während der Rückfahrt in die Wache löste um 23.32 Uhr eine Brandmeldeanlage in einer Gewerbehalle in der Rheinstaße aus. Erste Wehrleute waren nach knapp zwei Minuten vor Ort und meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäudekomplex. Umgehend wurden weitere Kräfte zum Unglücksort entsendet.

Der Brand in einem Serverraum konnte schnell gelöscht werden. Allerdings war nahezu der gesamte Gebäudekomplex von rund 4500 Quadratmetern Fläche verraucht, was umfangreiche Belüftungsmaßnahmen nach sich zog. Gegen 1.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Vor Ort waren 48 Rettungskräfte mit neun Fahrzeugen.