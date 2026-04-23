In den vergangenen drei Jahren wurde bei der Box-Nacht des BC Pirmasens an einem Tag in einem Ring gekämpft. Jetzt sind es zwei Tage, zwei Ringe und doppelt so viel Kämpfe.

Wieso wird nun an zwei Tagen gekämpft?

„Die Anzahl der Meldungen war bereits in den Vorjahren so groß, dass wir uns entschieden haben, die Veranstaltung auf zwei Tage zu verlängern“, informiert der Vorsitzende und Trainer des Boxclubs Pirmasens, Vitali Litz. Insgesamt sind am Samstag 70 und am Sonntag noch einmal bis zu 60 Kämpfe geplant. Litz: „Ich bin sehr positiv erfreut über die enorm große Zahl an Meldungen; wohlwissend, dass üblicherweise vor den Kämpfen noch einige Absagen erfolgen.“ Es reisen Boxer aus der Schweiz, Österreich, Tschechien, Frankreich, Luxemburg und Polen an, um in Pirmasens zu boxen.

Welche Lokalmatadore steigen in den Ring?

Kaan Karalar, amtierender südwestdeutscher Meister im Mittelgewicht bis 75 Kilo, und Kacper Piter, Vize-U18-Südwestmeister im Halbmittelgewicht bis 70 Kilo, steigen für den BC Pirmasens in den Ring. Ansonsten sind vom BCP vorwiegend Nachwuchskämpfer am Start. Der jüngste von ihnen, Kryloo Andronov, ist gerade mal zwölf Jahre alt und tritt im Fliegengewicht (bis 50 Kilogramm) an. Marc Schaat (15) kämpft bei den Junioren bis 70 Kilo. Reine Übungskämpfe als Sparring sind für Nico Schaaf (16) und Constanini Hector Costea (16) im Weltergewicht bis 65 Kilo sowie Noel Rembecki (14) im Leichtgewicht bis 60 Kilo geplant.

Gemeldet sind auch der 16-jährige Zohrab Julhakyan im Halbweltergewicht bis 63 Kilo und der 26-jährige Kevin Klein im Cruisergewicht bis 80 Kilo. Klein hat allerdings erst einen Kampf bestritten und verloren. „Alle Pirmasenser Kämpfer, abgesehen von den Übungskämpfern, steigen sowohl am Samstag als auch am Sonntag in den Ring. Jeder absolviert also zwei Kämpfe“, sagt Litz. Titelkämpfe sind nicht vorgesehen. Die Gegner werden erst am Samstag ausgelost.

Wie sind die Regularien eines Kampfes?

Jeder Kampf geht über drei Runden à zwei Minuten. Schüler bis 13 Jahre boxen nur anderthalb Minuten. Beendet ist ein Kampf spätestens nach der vorgesehenen Rundenzahl oder wenn ein Boxer k.o. geht oder der Ringrichter auf technischen K.o. entscheidet. Das ist dann der Fall, wenn der Ringarzt ein Weiterboxen untersagt. Das wird in der Boxersprache als „Referee Stops Content“ bezeichnet. Geht der Kampf über die volle Zeit, verteilen die drei Wertungsrichter für jeden Boxer Punkte für jede beendete Runde. Wer die meisten Punkte erzielt, ist Sieger. Wertungskriterium ist die Anzahl der Treffer, nicht die Härte der Schläge.

Kann die Wasgauhalle uneingeschränkt genutzt werden?

Die Möglichkeit, dass die Wasgauhalle in Pirmasens aufgrund von statischen Mängeln in der Deckenkonstruktion womöglich auch noch am Wochenende für die zwei Box-Tage gesperrt sein könnte, hat für Aufregung bei den Organisatoren gesorgt. Doch seit Mittwoch darf die Wasgauhalle nun wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Woher kommt der zweite Boxring?

Am Freitag und Samstag werden erstmals zwei Boxringe aufgebaut. Ein Boxring ist in Eigentum des BC Pirmasens, der zweite wird vom Box Gym Dreger aus Freimersheim bei Alzey gemietet.

Wie ist der Zeitplan?

Am Samstag wird von 15 bis etwa 22.30 Uhr gekämpft. Am Sonntag ertönt um 10 Uhr der Gong zum ersten Kampf. Das letzte Duell soll laut Litz gegen 16.30 Uhr stattfinden.

Was müssen Zuschauer zahlen?

Der Eintritt pro Wettkampftag kostet zehn Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Ein Ticket für beide Tage bekommt man vor Ort für 15 Euro (Kinder zehn Euro).