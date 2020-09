Die Pirmasenser Autorengruppe präsentierte am Donnerstag in der Pirmasenser Thalia-Filiale ihre vierte „Long List Night“ im Vorfeld der Vergabe des diesjährigen Deutschen Buchpreises am 12. Oktober in Frankfurt. Gelesen haben Bernd Ernst, Stefan Schwarzmüller und Julian Ehrgott. Moderiert wurde der Abend von Thomas Kuhn.

Die Longlist ist eine Liste von 20 deutschsprachigen Romanen, die von einer Jury ausgewählt wird. Diese Liste wird reduziert auf die Shortlist mit sechs Romanen, aus der schließlich der Träger des Deutschen Buchpreises ermittelt wird.

Den Auftakt der Lesung machte Stefan Schwarzmüller mit der Vorstellung von Leif Randts „Allegro Pastell“.

Das Werk erzählt die Geschichte der fast normalen Liebe von Jerome und Tanja sowie ihrer Transformation. „Man bekommt einen ganz anderen Blick auf Drogen“, kommentiert der betont vorlesende Schwarzmüller diesen Roman. Zudem stellte der Religionslehrer „1000 Serpentinen Angst“ von Anna Wenzel vor. Das autobiografische Werk spielt in der DDR, wo Wenzels Mutter mit einem Gastarbeiter aus Angola liiert war, der sie verließ und zurück in seine Heimat ging. Die gemeinsame Tochter Anna ist nun in Randgruppen unterwegs und begegnet dem Rassismus. „Ich bin irritiert aber auch fasziniert von der Erzählweise der Autorin“, so Schwarzmüller. „Das Buch ist schwierig zu lesen, aber spannend.“

Julian Ehrgott las aus „Die Unschärfe der Welt“ von Iris Wolff und aus Anne Webers „Annette, ein Heldinnenepos“. Wolffs Roman stellt Menschen aus vier Generationen vor und setzt auf bedrückende Weise Verlust und Neuanfang miteinander in Beziehung. „Ich hatte das Gefühl, durch das Buch zu schweben“, sagte der junge Autor. Webers Buch ist im Gegensatz dazu in Versform geschrieben, so wie es das altgriechische Wort Epos vermuten lässt. Die Autorin wirft darin Fragen auf wie „Was treibt jemanden in den Widerstand?“ „Was opfert er dafür?“, „Wie weit darf er gehen?“ oder „Was kann er erreichen?“. „Die Wahl der Worte ist ganz besonders. Tolles Buch“, so Ehrgott.

Bernd Ernst präsentierte den zwei Dutzend Zuhörern in seiner gewohnt theatralisch-mitreißenden Art „Serpentinen“ des diesjährigen Ball-Preisträgers Bov Bjerg sowie Robert Seethalers „Der letzte Satz“. In Bjergs Erzählung ist ein Vater mit seinem Sohn unterwegs zurück in das Hügelland, aus dem der Vater stammt. Ständiger Reisebegleiter ist das Schicksal der männlichen Vorfahren, die sich allesamt das Leben nahmen. Der Vater muss erkennen, dass sein Wegzug, seine Bildung und sein Aufstieg keine Erlösung gebracht haben. „Es geht quasi um einen Fluch, der diese Männer ereilt, und man ist auf das Äußerste gespannt, ob der Sohn die Reise überleben wird. Dies ist mein Favorit für den Buchpreis“, so Ernst.

„Steht dieses Buch zu Recht auf der Longlist? Jein“, so Ernst zu Seethalers aktuellem Roman, der den Komponisten Gustav Mahler auf seiner letzten Reise porträtiert. „Mir ist das Buch zu oberflächlich, zu routiniert geschrieben und geht nicht genügend in die Tiefe. Ich hätte mir mehr Details wie etwa Mahlers Arbeit mit dem Orchester gewünscht“, so Ernst, der das Buch dennoch als gute „Einstiegsdroge“ in das Werk Seethalers empfiehlt.