In Helmut Igels Fußball-Kolumne „Tore, Träume, Temperamente“ geht es auch um ein Weselberger Wursteltor in der 100. Minute.

Erster Sieg: Die Erlösung für den SV Bottenbach

In seinem 21. Saisonspiel in der Fußball-B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken West ist dem SV Bottenbach der allererste Sieg gelungen. Ein Jahr und vier Tage nach dem bis dato letzten Erfolg, einem 6:2 gegen den FK Petersberg II in der vergangenen Runde, gewann der Tabellenletzte mit 3:1 beim FC Höheischweiler. „Es war sehr schön und erlösend für uns“, erzählte SVB-Spielertrainer Patrick Veith, wie „eine Riesenspielertraube“ am Freitagabend den Premierensieg feierte. Veith lobte die Moral seiner Spieler, von „denen keiner in der ganzen Zeit den Kopf in den Sand gesteckt“ habe. Im Training seien stets „13 bis 15 Mann“. Gleichwohl setzte es dann am Sonntag in Hornbach eine 0:4-Niederlage. Bottenbach bleibt Schlusslicht, doch die Hoffnung auf den Ligaverbleib „lebt“, versichert Veith.

Erste Niederlage: Winzler Schäfer erfüllt Hirts Bitte

Die allererste Niederlage im 21. Saisonspiel kassierte dagegen die SG Knopp/ Wiesbach. „Dieser Sieg fühlt sich richtig gut an“, befand Fabian Schäfer, zusammen mit Tobias Groh Spielertrainer des TuS Winzeln, nach dem 2:1-Coup in Knopp. Die Winzler waren kurz vor dem Anpfiff auch um einen Dreier gebeten worden, und zwar von Dennis Hirt, dem Spielertrainer des SC Stambach, dem härtesten Konkurrenten von Knopp/Wiesbach im Kampf um Titel und Aufstieg. „Wir pflegen einen guten Kontakt zu Hirt und Stambach, kennen uns sehr gut und telefonieren fast wöchentlich“, erläuterte Schäfer. Und Hirt war denn auch einer der ersten Gratulanten kurz nach dem Schlusspfiff.

Für den TuS aus dem Pirmasenser Stadtteil war der Sieg auch deshalb wichtig, „weil wir gezeigt haben, dass wir auch Spitzenmannschaften in unserer Klasse schlagen können“, betonte Schäfer und fügte hinzu: „Hirt habe ich gleich gesagt, dass Stambach ja noch bei uns antreten muss ...“

Siegtor in 100. Minute: Weselberger Wursteltreffer

In der A-Klasse hatte der ambitionierte Tabellenzweite, die SG Weselberg/Linden, einen „Angstgegner“ zu Gast. In einem zweikampfbetonten Match gegen den SV Trulben stand es nach 90 Minuten 1:1. Auch noch nach 99 Minuten, nachdem Schiedsrichter Thomas Schulz sechs Nachspielminuten angezeigt hatte. Doch weil es in der Verlängerung einige strittige Szenen mit Diskussionspausen gegeben hatte, ließ der Schiri die 100. Minute spielen. Und da wurstelten die Gastgeber den Ball nach einem Freistoß irgendwie zum 2:1 ins Trulber Tor, und dabei blieb es. „Dieses Tor war sehr wichtig“, sagte Weselbergs Trainer Jannick Rinner. Sauer war indes Trulbens Vorsitzender Jannik Groh: „Wir haben uns reingehauen, obwohl es für uns um nichts mehr geht. So ein spätes Tor tut natürlich sehr weh.“

Groh selbst hatte mit der zweiten Mannschaft des SVT nach einem 1:3-Rückstand noch 7:3 bei Erlenbrunn II gewonnen. Trulben II ist Zweiter der C-Klasse Ost und hat Chancen, in die B-Klasse aufzusteigen. Gelingt dies, würde nächste Saison Trulbens Zweite den Ortsrivalen SV Hochstellerhof in einem Heimspiel zum Vorspiel der ersten Mannschaft erwarten ...

Zwei Tore in Nachspielzeit: Für Erfweiler wie Niederlage

„Dieses Unentschieden ist eine gefühlte Niederlage für uns“, sagte Christopher Burkhard, der Trainer des TuS Erfweiler, zum A-Klasse-Match beim SV Martinshöhe. Nach 90 Minuten stand es 3:3. Der Schiedsrichter zeigte drei Nachspielminuten an. In der vierten Nachspielminute gelang Jona Herder das 4:3 für den TuS. „Da denkst du, du hast das Spiel gewonnen“, erzählte Burkhard. Doch Martinshöhe gelang mit der letzten Aktion noch das 4:4. Burkhard: „Nur einen Punkt unter diesen Umständen mit nach Hause zu nehmen, ist dann einfach nur ärgerlich.“.

Umstrittene Szene: Kein Tor für SG Bruchweiler

In einer grandiosen ersten Hälfte, „der besten in dieser Saison“, so Spielertrainer Florian Müller, ließ seine SG Bruchweiler am Sonntag in der B-Klasse Ost beste Chancen aus. So wurden im Match gegen den Tabellenzweiten Münchweiler mit einem 1:1 die Seiten gewechselt. Der Gast zeigte sich effizient bei der Chancenverwertung und führte bald 3:1. Dann flog bei Ball bei einer verunglückten Flanke von SGB-Akteur Maurice Schmitt zunächst an die Latte, dann an den Pfosten von Münchweilers Tor. Keeper Lucca Haas hechtete nach dem Ball, landete dabei selbst im Tornetz. „Der Ball war eindeutig hinter der Linie“, erklärte Müller. Schiedsrichter André Wack, der bei dieser Szene zentral 35 Meter vor dem Tor gestanden habe, ließ allerdings weiterspielen. Nach dem Spiel, das Münchweiler 4:1 gewann, habe der Schiri eingeräumt, dass er in dieser Situation eine Fehlentscheidung getroffen haben könnte. Für den Vizemeister der Vorsaison war dies indes bereits die vierte Heimniederlage.