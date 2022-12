Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Christian Peterschmitt, der sich im Pferderennsport als Besitzertrainer einen Namen gemacht hat.

Zuerst hört es sich bei Christian Peterschmitt aus Bottenbach so an, als sei sein Wunsch ein typischer, der mit Abklingen der Corona-Pandemie üblich ist. „Ich wünsche mir, dass wir den Sport genauso weiter betreiben können wie bisher“, sagt der 50-Jährige. Doch dahinter steckt durchaus mehr. Denn die Pferderennsportveranstaltungen werden immer weniger im Südwesten. Es herrscht durchaus Sorge, dass die normalerweise gut besuchten Veranstaltungen rund ums Pferd weiter Bestand haben. „Alles in allem ist der Rennsport schon rückläufig“, sagt Peterschmitt, der Besitzertrainer. Eine der wenigen Konstanten im Pferderennsport im Südwesten seien die Renntage in Zweibrücken. „Ich bin froh, dass es hier jedes Jahr zwei Veranstaltungen gibt“, freut sich der Südwestpfälzer.

Auch bei seinem Team hofft er auf eine stetige Entwicklung. „Ich hoffe, dass mein Team so Bestand hat und alles so bleibt, wie es ist. Aber meine Leute sollen sich auch entwickeln“, sagt Peterschmitt, der mit der 18-jährigen Nora Cronauer aus Münchweiler und Jonas Deßloch zwei Rohdiamanten in seinem Umfeld hat. Neben der ebenfalls aus Münchweiler stammenden Larissa Bieß, der x-fachen Gewinnerin von namhaften Amateurrennen im gesamten Bundesgebiet, wächst etwas nach. Gesundheit wünscht Peterschmitt neben seinen Pferden auch seinem gesamten Team für die Zukunft: „Gesundheit ist generell das wichtigste Thema, gerade in der jetzigen Zeit.“