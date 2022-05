Hoher geistlicher Besuch im Rathaus: Am Samstag trug sich der Apostolische Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland ins Goldene Buch von Pirmasens ein. Erzbischof Nikola Eterovic, Botschafter des Heiligen Stuhles, weilte anlässlich des Wallfahrtstages zu Ehren des 2006 selig gesprochenen Paul Josef Nardini in Pirmasens. In der Pfarrkirche St. Pirmin hatte er zuvor beim Gottesdienst die Predigt gehalten. „Ich freue mich, dass man in dieser Stadt so viel soziales Engagement zeigt und damit der Geist Nardinis sichtbar ist“, lobte er beim Empfang im Rathaus die Pirmasenser. Insbesondere die gute Zusammenarbeit von kirchlichen und zivilen Stellen sei sehr erfreulich. Oberbürgermeister Markus Zwick stellte fest, dass gerade in einer Zeit mit neuen Herausforderungen Nardini helfe, zusammenzuhalten.