Die Rockabilly-Formation Boppin’ B aus Aschaffenburg spielte am Mittwochabend im Pirmasenser Z1. Sie stellten das neue Studioalbum „Solid As a Rock“ rund 140 Gästen vor.

Boppin’ B existiert seit 1985, ist deutschlandweit bekannt, alle sind Berufsmusiker, und dafür müssen die Kerle richtig ackern. Die Band gibt kreuz und quer durch deutsche Lande circa 200 Konzerte pro Kalenderjahr. Man ist also sozusagen ständig auf Tour. Andererseits konnte die sympathische Truppe aber auch schon 100.000 Exemplare ihrer 17 Studioalben verkaufen und ist somit Germanias Vorzeige-Combo in Sachen siedend heißem Rockabilly-Sound.

Tonnenweise Spaß in den Backen, enorme Spielfreude ausstrahlend, ein unbändiger Bewegungsdrang kombiniert mit zahlreichen zirkusreifen Einlagen, insbesondere vom Kontrabass-Akrobaten Didi Beck: Das sind auch nach 41 Jahren des Bestehens die felsenfesten Merkmale einer Boppin’ B-Show, und der berühmt-berüchtigte Funke sprang im Z1 direkt auf die Fans über. Das heißt, es wurde vom Start weg getanzt und mitgesungen. Insbesondere Frontmann Michi Bock, Gitarrist Golo Sturm und der bereits erwähnte Beck sprühten vor Tatendrang und rissen das Publikum vollends mit.

Bass wird zur Tanzpartnerin

Vom aktuellen Album hatten die Unterfranken sieben Lieder im Gepäck. Hiervon machte das flotte „Shake Everything!“ den Anfang, bevor der Band-Klassiker „Mercury“ serviert wurde. Beim direkt nachfolgenden neuen „Big Bass Boogie“ legte sich Beck munter weiterspielend auf sein mannshohes Instrument, bediente dieses auch mal verkehrt herum. Ansonsten schwang und liebkoste er es wie eine Tanzpartnerin. Der Kontrabass-Derwisch ist allein schon ein absoluter Hingucker.

Sturm hingegen erklomm oftmals spontan Thomas Weisers Schlagzeug, um exzellente Gitarrensoli ins Auditorium zu feuern, und Leadsänger Bock integrierte die Fans mit allerlei Mitsingspielchen und regelmäßigen Anfeuerungsrufen gekonnt ins Konzertgeschehen. Die Besucher hatten also über die mehr als zwei Stunden Spielzeit hinweg das Gefühl ein Teil des Ganzen zu sein.

Riesenspaß auf und vor der Bühne

Mit „My 6120“ zelebrierte die Gruppe einen weiteren neuen Song, den man jedoch im Trio-Format vortrug, sprich Bock und der stets songdienlich agierende Saxofonist Frank Seefeldt hatten Pause. Sturm übernahm nun zusätzlich den Gesang, Beck und Weiser bekamen die Gelegenheit zu ausschweifenden Soli und reichlich Bühnenshow. Es folgten „I’m On Fire“ (Bruce Springsteen) und das feiste „Jump ’n’ Stump“, ebenfalls im Trioformat, bevor der etatmäßige Sänger und Seefeldt erneut die Bühne erklommen um „Take Care of Your Hair“ als komplette Band zu zelebrieren. Beim ins Rockabilly-Gewand transformierten einstigen Depeche-Mode-Hit „Tainted Love“ brauchte Bock das mittlerweile in Feierlaune befindliche Publikum kaum noch anzufeuern, denn dieses sang direkt freudig und lautstark den Refrain mit. Als weitere Publikumsfavoriten kristallisierten sich „Sunglasses at Night“ (Corey Hart), der Little-Richard-Evergreen „Good Golly Miss Molly“ und natürlich „Saxbomb“ heraus. Letztgenanntes Stück ist die Boppin’ B-Version vom 1999er Tom-Jones-Hit und sorgte für mächtig Stimmung sowie richtiggehende Tanzwut der Fans.

„Es ist alles top hier, wir haben einen Riesenspaß auf der Bühne, und es kommt ja auch viel vom Publikum zurück. Wir fahren stundenlang zu den Auftritten, bauen selbst auf und wenn wir dann endlich abends auf die Bühne dürfen, ist es exakt das, wofür wir dies alles machen“, erzählte Bandmitbegründer Thomas Weiser gutgelaunt in der Konzertpause dieser Zeitung. „Wir ziehen uns auf der Bühne gegenseitig hoch, das macht enorm viel Spaß, und Rock ’n’ Roll ist einfach unser Ding. Innerhalb von drei Sekunden sind wir auf der Bühne von null auf 100“, fügte Saitenzupfer Sturm lachend hinzu. Auch in der fünften Dekade des Bestehens ist Boppin’ B noch immer absolut mitreißend und jeden Cent vom Eintrittspreis wert.