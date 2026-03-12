Meinung Bonjour, Provinz! Die Idee für das neue Mosaik besticht durch Langeweile

img_8485

Das Stadtbild mit Mosaiken aufzuwerten, ist eine gute Idee. Aber die Umsetzung in die Tat lässt zu wünschen übrig.

Nicht „kopfig“ oder gar intellektuell soll das Werk sein, das bei der Jugendherberge in den nächsten Monaten entsteht. Wenn das der komplette Anspruch ist, kann man schon jetzt gratulieren. Leider ist das geplante Mosaik auch nicht sonderlich kreativ oder gar beeindruckend. In direkter Nachbarschaft zur architektonisch beeindruckenden Alten Post soll ein Mosaik aus Blumen mit dem Titel „Mauerblimmelcher“ geschaffen werden. Geht es noch langweiliger?

Mit dem Vogelmosaik an der Felsentreppe hat Pirmasens ein gelungenes Beispiel öffentlicher Kunst vorzuweisen. Tatsächlich sieht man dort immer wieder Touristen, die Fotos von der „Vogeltreppe“ machen. Beim Mosaik an der Münztreppe ist zumindest der Titel „Zeitensprung“ noch ambitioniert. Aber die Umsetzung wirft Fragen auf: Warum zeigt das Mosaik statt Hugo Ball einen Herrn, der dem Künstler Hans Arp wie aus dem Gesicht geschnitten scheint? Und warum weist das Mosaik, das eigentlich Paul Joseph Nardini zeigen soll, keine Ähnlichkeit mit dem Seligen Priester auf? Die einen sprechen von der künstlerischen Freiheit Tanja Lebskis, andere sehen es als schwerwiegende handwerkliche Mängel.

Warum die Stadt vor diesem Hintergrund ausgerechnet diese Künstlerin wieder beauftragt hat, ist nur schwer nachzuvollziehen. Ihr Konzept für das Mäuerchen an der viel befahrenen Bahnhofstraße ist einfallslos und langweilig. Schade, dass Kreativität für die Stadtspitze und das Stadtmarketing hier nur eine untergeordnete Rolle zu spielen scheinen. Hauptsache noch ein Mosaik. Hauptsache die Rheinberger-Stiftung zahlt es. Das offenbart eine erschreckend provinzielle Perspektive der Verantwortlichen.

An dieser Mauer soll das Mosaik entstehen.
