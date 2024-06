Bei Bauarbeiten wurde in Pirmasens eine Bombe gefunden. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, hat sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag in der Rheinbergerstraße ereignet. Im westlichen Teil der Straße laufen derzeit Bauarbeiten. Die Stadt schreibt, dass es sich bei dem Fund um einen Bombenblindgänger gehandelt habe. Der Vorfall habe dazu geführt, dass die Straßenbauarbeiten eingeschränkt seien. Das Ordnungsamt war laut der Mitteilung mit dem Tiefbauamt und der Polizei vor Ort. Die Anwohner hätten ihre Häuser umgehend verlassen müssen. Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes handelte es sich um eine 75 Millimeter amerikanische Sprenggranate, in der sich noch eine Sprengsatzkapsel, jedoch kein Zünder mehr befand. Die Sicherstellung und der Abtransport des Kampfmittels verlief der Mitteilung zufolge ohne Probleme. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Vorsichtshalber werden nun vor der Wiederaufnahme der Bauarbeiten weitere Sondierungsmaßnahmen durchgeführt.