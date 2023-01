In der Fußball-Oberliga ist der FK Pirmasens diese Saison bisher unter den Erwartungen geblieben, beim Hallenturnier im saarländischen Blieskastel erfüllte der Regionalliga-Absteiger dagegen seine Favoritenrolle.

Der FKP setzte sich am Sonntagabend im Finale des Bank-1-Saar-Famecha-Cups mit 6:4 gegen Gastgeber DJK Ballweiler-Wecklingen durch. „Wir haben unsere Positionen gehalten und unsere Tore gemacht“, kommentierte der Pirmasenser Offensivspieler Luka Dimitrijevic den souveränen Auftritt seines Teams am zweiten Turniertag.

Durch 6:2-Siege gegen den Landesligisten SV Kirrberg (FKP-Tore: Dimitrijevic/4 und Daniel Bohl/2) und Ballweilers Saarlandliga-Truppe (FKP-Tore: Bohl/3, Dimitrijevic/2, Jonas Vogt) zog Pirmasens als Erster seiner Zwischenrundengruppe ins Halbfinale ein. Dort gelang durch Treffer von Dimitrijevic (3), Dennis Krob, Vogt, Bohl und Niklas Doll ein lockeres 7:2 gegen Auersmacher II.

Rieschweiler überrascht

Das Endspiel, das ein erneutes Duell mit Ballweiler brachte, war da schon etwas enger. Der FKP lag durch Treffer von Bohl, Eichhorn (2), Dimitrijevic und Krob 3:1, 4:2 und 5:3 vorne, doch das DJK-Team um Ex-Profi Lukas Kohler kam immer wieder auf ein Tor heran. Das 14. Turniertor des im Freien eher selten torgefährlichen Bohl entschied das Finale.

Landesligist SG Rieschweiler, der am Samstag in der Vorrunde mit einem 4:3 gegen „die Klub“ überrascht hatte, schied am Sonntag in der Zwischenrunde nach Niederlagen gegen Auersmacher II und Hassel sowie einem Sieg gegen Kirkel aus.