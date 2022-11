Am Dienstag um 0.45 Uhr wurde die Polizei über einen Streit in der Simterstraße informiert, an dem mehrere Männer beteiligt waren. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Männer verschwunden. Auf der Straße waren allerdings Blutspuren erkennbar. Eine Nachfrage der Polizei im Pirmasenser Krankenhaus ergab, dass dort ein 20-jähriger Mann wegen einer Stichverletzung behandelt worden war. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 3692620.