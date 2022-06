Zwischen Pfingstmontag, 21.30 Uhr, und Dienstagmorgen ist in der Herzogstraße ein Blumentopf auf einen Opel Meriva geworfen worden. Das Auto war vor der Hausnummer 66 geparkt. Die Trümmer des Blumentopfes lagen noch neben der beschädigten Fahrertür. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.