Am Montag um 23.45 Uhr klingelte es bei einer Bewohnerin des Hauses Zweibrücker Straße 108. Kurz darauf war ein lauter Knall zu vernehmen. Ein Hausbewohner ging nach unten, konnte aber weder eine Person noch einen Schaden feststellen. Erst am nächsten Morgen wurde die eingeworfene Terrassentür zum Speisebereich des Restaurants bemerkt. Die Höhe des Schadens wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.