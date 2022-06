Polizei schätzt den Schaden dieser sinnlosen Zerstörung auf rund 150 Euro.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 7.20 Uhr, haben unbekannte Täter Blumen aus mehreren, in der Fußgängerzone ab Höhe Hauptstraße 1, abgestellten Blumenkübeln gerissen und umher geworfen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 150 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.