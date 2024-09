Das neue Projekt des Zweibrücker Musikers Michael Wack nennt sich Blues Base und sorgte am Donnerstagabend für eine ausgelassene Stimmung in der Pirmasenser Bodega Estación. Die drei Musiker boten eine lange Session und spielten sich in einen Rausch.

Nahezu alle Sitzplätze waren bei der Blues Night belegt, als die von den Bands Blues Himmel und Trio Finale bekannten Musiker Michael Wack (Gitarre, Gesang), Andrea Tognoli (Bass, Gesang) und der