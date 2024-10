Das Blocksberg Stehcafé in der gleichnamigen Straße schließt am Ende des Jahres. Besonders fehlen wird es einer ganzen Reihe von Menschen, die morgens früh raus müssen, aber nicht ohne Frühstück den Tag beginnen möchten.

Nach über zwei Jahrzehnten geht am 20. Dezember die Ära des Blocksberg Stehcafés zu Ende – und Inhaberin Elke Rothhaar wird an diesem Tag schweren Herzens ihren letzten Kaffee in der ihr vertrauten Umgebung ausschenken. Wehmütig berichtet sie, dass ihr die Entscheidung sehr schwergefallen sei. Aber sowohl sie wie auch ihr Ehemann Wolfgang seien gesundheitlich angeschlagen und könnten die kraftraubende Arbeit auf Dauer nicht mehr ausführen.

Täglich ab 3.30 Uhr im Einsatz

Seit Beginn ihrer Tätigkeit sind die beiden allmorgendlich spätestens ab 3.30 Uhr für ihre Kunden im Einsatz. Dank guter Teamarbeit dauere es nicht einmal eine halbe Stunde, bis die Auslage ihres Cafés mit frischen Croissants, belegten Brötchen und anderem mehr gefüllt ist. Dazu gibt es Kaffee, Cappuccino oder auch Latte Macchiato. Die Genießer mit etwas Zeit finden an den Stehtischen Platz, für den eiligen Gast stehen Tüten und Becher bereit.

Noch unklar ist, ob das Café möglicherweise im kommenden Jahr mit einem neuen Mieter wieder seine Türen öffnet. Viele Stammgäste von Elkes Stehcafé würden sich bestimmt darüber freuen. Der Kreis ist beträchtlich, und einige von ihnen halten dem Ehepaar bereits seit der Eröffnung im Jahr 2002 die Treue.