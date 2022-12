Ein Zweibrücker, der auch Pirmasenser ist. Geht das überhaupt? Ein Herzogsnarr als Schlabbeflicker? Spielen da die Gene mit? Und tatsächlich hatte auch ich einst zu diesen Zweibrückern gehört, deren Blick ausschließlich in Richtung Saarland oder Kaiserslautern ging und für die Pirmasens nur diese Stadt ist, die man passiert, wenn man auf der B10 nach Süden fährt.

Doch Pirmasens wollte mich eines Besseren belehren. Die Stadt schickte Peter Thiessen, den einstigen Pirmasenser Lokalchef der RHEINPFALZ, nach Ludwigshafen, wo ich gerade volontierte, um dort um meine Hand anzuhalten. Und ich sagte ohne lange zu überlegen „ja, ich will“. Der Bund war geschlossen – und er hat ein Arbeitsleben lang gehalten. 30 Jahre. Bis jetzt. Mein Arbeitsleben endet am 31. Dezember, meine Liebe zu dieser Stadt und ihren Menschen aber wird bleiben, denn ich habe hier mein Glück gefunden, beruflich und privat.

Ein großes Privileg

30 Jahre hatte ich das große Privileg, die Geschichte dieser Stadt verfolgen zu dürfen, 30 Jahre durfte ich mein Hobby als Beruf ausüben und das kulturelle Leben der Stadt und der Region journalistisch begleiten. Und wenn die Kollegen in den düsteren Jahren von Pleiten oder hoher Arbeitslosigkeit berichten mussten, so war es um die Kultur doch stets gut bestellt. Und wer behauptet, hier sei nichts los, irrt oder sitzt einem weit verbreiteten Vorurteil auf. Ein so reiches kulturelles Leben in einer Stadt dieser Größe und mit diesen negativen wirtschaftlichen Vorzeichen findet sich selten.

Was war allein in diesen letzten 30 Jahren hier alles los, wer ist nicht schon alles hier gewesen, hat das Publikum erfreut oder die Gemüter erregt. So hat sich zum Beispiel das Erlenbrunner Festival Rock im Wald aus bescheidenen Anfängen zu einer solchen Bedeutung entwickelt, dass sich sogar der Veranstalter von Rock am Ring darüber beschwert hat, dass nicht mehr sein Festival die Open-Air-Saison eröffnete, sondern die Erlenbrunner. Und wer war nicht alles hier: Peter Maffay, Joe Cocker, Bap, Manfred Mann, Bob Geldof oder Jule Neigel. Pur, Saga und die Böhsen Onkelz haben in Pirmasens gespielt.

Große heimische Talente

In der Festhalle haben sich Stars aus Musik und Theater die Klinke in die Hand gegeben. Große heimische Talente wie die Geschwister Steckel haben von hier aus ihre internationale Karriere gestartet. Auch dank ihnen ist das Festival Euroklassik zu einer festen Größe geworden und das eigene Festival-Orchester zu einem Alleinstellungsmerkmal. Palatia Jazz hat Stars wie Chick Corea oder Jack DeJohnette in den Neuffer gebracht, die Alte Post ist zu einem Kultur-Tempel eigener Art geworden mit beachtlichen Ausstellungen und Konzerten. Da sind die Fototage, die Open-Airs auf dem Exerzierplatz, die Dahner Sommerspiele oder die Rosenberger Musiktage, die freien Theatergruppen und die zahlreichen Kunst- und Musikvereine, die Galerien und natürlich die vielen Musiker und Künstler unterschiedlichster Genres, die der gesamten Südwestpfalz mit ihrem Engagement so viel geben.

Veränderungen, auch in Sprache und Mode

30 Jahre Journalismus. Das sind auch 30 Jahre, in denen sich die Zeitung verändert hat. So wurde aus der lokalen Kulturseite schon vor über zwei Jahrzehnten eine regionale Kulturseite, denn mit steigender Mobilität erweiterte sich auch der Radius, in dem Südwestpfälzer Kultur genießen. Zweibrücken, Landau, Kaiserslautern oder Saarbrücken sind längst beliebte Ziele der Kulturpendler geworden.

Ist man vor 30 Jahren noch im Anzug und Abendkleid ins Theater, so sind Jeans, T-Shirt und Turnschuhe heute längst auch hier tragbar. Und noch etwas hat sich verändert: die Sprache. Wurden vor 30 Jahren auch in der Kultur allerorten Synergieeffekte ausgemacht, war zehn Jahre später alles irgendwie authentisch, der Schauspieler spielte authentisch seine Rolle, und der Sänger war selbst beim Autofahren authentisch. Und heute geht in der Kultur vieles viral und wird von Narrativen beherrscht. Dabei ist doch „Zeitenwende“ das Wort des Jahres.

Wie passend. Denn auch für mich bringt das Jahr 2022 eine Zeitenwende. Der Redakteur wird Rentner. Und wie ich mich (fast) jeden Tag auf meine Arbeit gefreut habe, werde ich auch meinen neuen Lebensabschnitt genießen. Und ich bin mir sicher, wir werden uns bei vielen kulturellen Veranstaltungen in Pirmasens wiedersehen. Bis dahin.