Der Historische Verein Pirmasens lädt am Sonntag, 19. April, zu einer Veranstaltung rund um die Fußballgeschichte und -gegenwart der Stadt ein.

Im Anschluss an den thematischen Vortrag am Montag, 23. März, bietet der Verein eine exklusive Führung durch das Framas-Stadion, der Heimspielstätte des FK Pirmasens, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick hinter die Kulissen ermöglicht.

Die Führung beginnt um 10 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Dabei erhalten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, Bereiche des Stadions kennenzulernen, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. Neben historischen Einordnungen zur Entwicklung des Vereins und der Spielstätte wird auch ein Blick auf die aktuellen Abläufe rund um den Spielbetrieb geworfen.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Diese ist etwa beim Vortrag „FK Pirmasens – Lokalderbys, Rivalitäten und besondere Fußballmomente“ am Montag, 23. März, möglich. Wer sich im Anschluss an den Vortrag verbindlich anmeldet, erhält zusätzlich eine Eintrittskarte für das Heimspiel des FK Pirmasens am selben Tag um 14 Uhr gegen den TSV Gau-Odernheim. Damit lässt sich der Blick hinter die Kulissen unmittelbar mit einem aktuellen Fußballerlebnis verbinden.

Info

Die Anmeldung erfolgt beim der Vortrag am 23. März oder bis zum 13. April bei Norman Salzmann unter der Nummer 0176 84958253 oder per Mail an norman_salzmann@yahoo.de.