Die vierte Corona-Welle ist, wie der Name sagt, eine Welle: mal nimmt sie zu, mal ebbt sie ab. Wie ist die Lage im Krankenhaus? Angespannt, sagt der Ärztliche Direktor Carsten Henn. Teilweise arbeite das Personal am Limit. Aber: Die Klinik an sich sei nicht überlastet. Ein Blick auf die Intensivstation.

„Wir arbeiten im Regelbetrieb, das System Krankenhaus ist nicht eingeschränkt“, sagt Henn. Das bedeutet: Es gibt ausreichend Betten und Personal auf der Intensivstation, das sich (nicht