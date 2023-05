80 Jugendfeuerwehrleute gibt es in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Was der Nachwuchs kann, werden die angehenden Feuerwehrfachkräfte am Sonntag, 7. Mai, zeigen: Die Nachwuchswehren der gesamten Verbandsgemeinde laden zum Blaulichttag nach Höheischweiler ein. Dort werden um 12 Uhr Sirenen, Martinshörner und das namensgebende Blaulicht darauf aufmerksam machen, dass etwas passiert ist: Der Tag beginnt mit einer Großübung der jungen Feuerwehrleute auf dem Sportplatz. Welche Aufgaben sie zu lösen haben, das wissen die Teilnehmer aus den Jugendwehren der verschiedenen Löscheinheiten noch nicht. Der Nachwuchs würde sich freuen, wenn viele Interessierte bereits ihrer Großübung beiwohnen würden.

Ab 14 Uhr übernehmen die aktiven Wehren – 500 Feuerwehrleute in 20 Löscheinheiten gibt es in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben – und zeigen, wie technische Hilfe, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall aussehen kann und veranschaulichen eindrücklich, warum es keine gute Idee ist, einen Fettbrand mit Wasser löschen zu wollen. Während des Blaulichttages können verschiedene Einsatzfahrzeuge – auch Polizei- und Rettungswagen – genau begutachtet werden. Es gibt Informationen zur Feuerwehr allgemein und zur Jugendfeuerwehr im Speziellen. Dazu natürlich Essen und Trinken.